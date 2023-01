Schattendorf: Grenzenlose Verbindung nur für die Anrainer

Der Bürgermeister sieht die Sicherheit der Bewohner in Gefahr. „Wir hatten innerhalb der vergangenen zwei Wochen zwei schwere Unfälle in dem Bereich. Ein Fußgänger und ein Radfahrer wurden verletzt, der Fußgänger schwebt sogar in Lebensgefahr, sagt Hoffmann.

Eine solche Verkehrsfrequenz sei nicht mit der Infrastruktur entlang der stark befahrenen Nebenstraße vereinbar: „Hier befinden sich Kindergarten, Schule, Freibad, Pflegezentrum, und der Friedhof – es ist sehr gefährlich für Fußgänger.“