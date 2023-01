„Aufregend war es immer.“ Dieses Zitat (Buchtitel) von Hugo Portisch stellt Oberbank-Vorstand Josef Weißl seinen Erläuterungen über mögliche Entwicklungen an den Börsen voran. Politik und Wirtschaft hätten im Krisenjahr 2022 eine Reaktions- und Lösungsgeschwindigkeit an den Tag gelegt, die Respekt verdiene. „Das kann die Grundlage für Zuversicht in die Zukunft sein.“

Die Stimmung sei schlechter als die Realität. Obwohl die Börsen weltweit negativ performt hätten, habe es durchaus auch Chancen gegeben. So habe die Aktie der Oberbank im vergangenen Jahr um 13 Prozent zugelegt.

Inflation wird zurückgehen

„Die Schmerzen von heute sind die Gewinne von morgen“, sagt Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali-Investmentgesellschaft zu den Börseaussichten für das heurige Jahr. Er rechnet mit einer Inflation von sechs Prozent für Europa, für die USA vier Prozent. Die amerikanische Notenbank (FED) werde voraussichtlich den Leitzins auf 4,5 bis 4,75 Prozentpunkte anheben, die Europäische Zentralbank (EZB) auf vier Prozent.