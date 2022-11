Klagenfurter Schüler versprühte Pfefferspray auf Mitschüler

Ein 14-Jähriger hat am Dienstag im Flur in einer Klagenfurter Schule Pfefferspray versprüht. Sechs Mitschüler wurden mit Reizungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht, gab die Polizei in einer Aussendung bekannt. Die Schüler, die über diverse Symptome wie Husten, Übelkeit und Atemnot klagten, wurden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes erstversorgt.

Pfefferspray gefunden?

Der Schüler gab an, den Pfefferspray gefunden zu haben, das werde aber noch abgeklärt. Auch ob er das Spray absichtlich oder versehentlich in die Luft sprühte, soll geprüft werden. Die Polizei ermittelte vorerst wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der 14-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.