Kurz, aber heftig: Schnee-Warnstufe in mehreren Bundesländern

Von Tirol über Kärnten bis in die Steiermark: Manche Regionen dieser Bundesländer leuchten am Dienstag auf der Karte der Unwetterzentrale rot - Warnstufe 5, Schneefall. Zwar blieb der bereits für Montagnacht und Dienstagfrüh angekündigte Schneefall in tiefen Lagen großteils noch aus, aber er kommt bald, kündigt Nico Bauer vom Wetterdienst Ubimet an: Im Lauf des Tages sinke nämlich die Schneefallgrenze auf bis zu 400 Meter herab.

Der Schneefall kann dann auch ergiebig ausfallen, etwa rund um Innsbruck in Tirol oder Tälern im Ennstal in der Steiermark sowie im Klagenfurter Becken: Dort geht der Regen im Lauf des Dienstags vermehrt in Schneefall über. Und das speziell in Höhenlagen und den Bergen durchaus kräftig: Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee können da zusammenkommen, in Tälern maximal sechs.