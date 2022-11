Jetzt ist der Winter auch im Osten angekommen

Wien ist vorbereitet

In Wien hat sich in den letzten Wochen der Winterdienst der 48er intensiv auf den bevorstehenden Winter vorbereitet: Auf dem Gelände des Mistplatzes Auhof wurde mithilfe von Schaum Schnee simuliert und mit dem Pflug geübt. Beim Ziel schieben, Pflugslalomfahren und der Schneekettenchallenge wurden wichtige Kompetenzen und Fähigkeiten für den Winterdienst in Erinnerung gerufen oder weiterentwickelt – konkret trainiert wurde zum Beispiel Parcour-Fahren mit Slalom vorwärts und rückwärts, Zielbremsung, Zielscheiben, Rampe fahren oder Parkplatz ausräumen.

1.400 MitarbeiterInnen werden mit insgesamt 280 Räum- und Streufahrzeuge dafür sorgen, dass die Straßen und Gehsteige im Winter schneefrei sind. 2.800 Kilometer (bzw. 6.000 km Fahrstreifen) Straßenlänge werden betreut, auf 24 Millionen Quadratmeter summieren sich die Straßenflächen. Von der 48er betreute Länge an Gehsteigen, kombinierten Geh- und Radwegen, Stiegen und Marktflächen: 839 km.

