Erster Schnee in Kiew: Sind damit auch die Frontlinien festgefroren?

Für die russische und ukrainische Armee spielen die extremen Wetterverhältnisse des nahenden Winters eine immer größere Rolle. In den letzten Tagen schneite es schon im Osten des Landes vereinzelt, in der Nacht auf Freitag blieb der Schnee dann aber großflächig, auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, liegen.

Nur eine Woche nach dem Rückzug der russischen Armee aus der ostukrainischen Provinzhauptstadt Cherson zeichnet sich damit ab, dass der Dnepr-Fluss in den nächsten Monaten aller Voraussicht nach die Frontlinie in der Ostukraine bilden wird.

Bundesheer-Stratege Oberst Markus Reisner sprach mit dem KURIER schon in der vergangenen Woche darüber, was der nahende Wintereinbruch in der Ukraine für die Kriegsparteien bedeuten könnte. Der Boden sei an beiden Ufern des Dnepr um diese Zeit extrem schlammig und gefriere deshalb leicht, so Reisner. "Es wird extrem kalt, das nächste Zeitfenster für größere Truppenbewegungen wäre also erst Ende Jänner, Anfang Februar."