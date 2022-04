Klagenfurt: Zwei Jahre Haft nach Mercedes-Diebstahl

Wegen Diebstahls von zwei Luxus-Mercedes ist am Donnerstag ein 29-jähriger Litauer am Landesgericht Klagenfurt zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war Teil einer Gruppe, die die jeweils mehr als 100.000 Euro teuren Autos mit Hilfe von Hightech-Ausrüstung geknackt, in Betrieb genommen und nach Slowenien gebracht hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Tat hatte sich vor zwei Jahren ereignet, führte Staatsanwältin Nicole Sembach aus: „Die Besitzer der Autos hatten die elektronischen Schlüssel bei sich, die Autos waren versperrt. Also musste die Sperre mit Hilfe eines technischen Systems überwunden worden sein.“

Die Technik erwies sich nach diesem Fluch aber sogleich als Segen: Über ein Ortungsprogramm wurden beide Autos kurze Zeit später in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana abgestellt aufgefunden. In einem von ihnen saß der Angeklagte.

Zweiter Rechtsgang

Der Prozess war der zweite Rechtsgang - bereits vergangenen Oktober war der Mann in der Causa zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden, der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte das Urteil aber wegen eines Formalfehlers aufgehoben. Also nahm der 29-Jährige erneut vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt Platz.

Allerdings mit geänderter Verantwortung: Hatte er im Herbst gesagt, dass er nur für 200 Euro auf die Autos „aufpassen“ hätte sollen, bekannte er sich nun vollinhaltlich schuldig. Auch wenn er in seiner Einvernahme einige Gedächtnislücken geltend machen wollte.