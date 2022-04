Kicker getreten: Brutaler Fan spielt im Nationalteam

Kein generelles Problem

Thema ist der Vorfall vom Sportplatz in Favoriten auch beim szenekundigen Dienst der Polizei. Das sind jene

40 Beamte in Wien, die sich regelmäßig in Sportstätten unter die Zuschauer mischen und als Fanbeauftragte agieren. Ein generelles Problem mit Gewalt im Sport sehen diese aber nicht, im Gegenteil. Laut dem Leiter des Dienstes, Wolfgang Lang, ist die Gewaltbereitschaft unter den Fans zurückgegangen. Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung weiter unterstützt.

Häufig vertreten ist der szenekundige Dienst aber nur bei Sportveranstaltungen im Profibereich. Einen Einsatz bei einem Amateurspiel gab es in den vergangenen Jahren nicht. Das könnte sich nach dem Vorfall ändern: „Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, werden wir uns den Verein ansehen“, sagt Lang.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: