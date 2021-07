Klage: Fiona Grasser musste Spendenfluss erklären

Es geht um ihr Engagement als Schirmherrin des ersten Wiener Tierballs 2012. Das hat Fiona Grasser eine Klage des veranstaltenden Vereins "Event & Plattform gegen Tierleid" eingebracht. Es sei unklar, wo 25.000 Euro von jenen 75.000 Euro sind, die Grasser eingesammelt haben soll, wie sie gegenüber Medien behauptet habe.

Darin erkennt Anwalt Holzmann eine unterschwellige Andeutung, dass seine Mandantin Geld habe verschwinden lassen, was den Rechtsanwalt gleich in Rage geraten lässt, ehe der Prozess noch richtig gestartet ist. "Wir unterstellen mit keinem Wort, dass die Beklagte Geld für sich selbst verwendet oder veruntreut hat", hält Anwalt Udo Hansmann fest.

Neben ihm platzt Ball-Organisatorin Brigitte Martzak immer wieder der Kragen. "Wir wollen unsere Reputation wieder", erklärt sie, worum es bei dem Prozess wohl eigentlich geht. Denn nach dem Ball sei der Eindruck entstanden, man habe "etwas Böses" gemacht. Der Hintergrund: Die von Grasser aufgetriebenen Gelder wurden von Spendern direkt – an Martzaks Verein vorbei – an Tierschutzorganisationen überwiesen.

"Jeder Cent ist an die Tiere gegangen", poltert Grasser. Dabei gehe es ja auch bei einer Charity. Der Richter hält in einem Schlichtungsversuch fest, dass belegt sei, dass 70.000 Euro direkt an Vereine gegangen seien und in einem Fall Geld vom Spender nicht geleistet wurde. Die Beweislast, dass es eventuell eine Vereinbarung gegeben habe, dass die Spenden zuerst an den Ballveranstalter zu gehen hätten, liege bei den Klägern. Der Vergleich scheitert, es wird vertagt. Doch zuvor stellt sich Fiona Grasser laut eine Frage, die wohl auch anderen durch den Kopf geht: "Ist das hier Kabarett?"

Der Prozess wird am 2. März fortgesetzt.