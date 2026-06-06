Kinderbuch über kleine Mäuse mit großen Herzen und Anliegen ...

Ihre Mäuse mit den lustigen Punkten im Fell sind mittlerweile in Buchregalen vieler Kinderzimmer daheim. Nun hat die Illustratorin und Autorin Bettina Planyavsky aus Pöchlarn ihre Fantasie über den Erdball hinausschweifen lassen. Mit ihrem vierten Band “Moljix & die Flederpunktmaus„ ist “Besuch aus dem Mondring„ in unsere Welt gepurzelt. Es entspinnt sich auf 50 bunten Seiten eine abenteuerliche Reise und dicke Freundschaft.

Reise der Honigpunktmaus für Flüchtlingskinder “Ich weiß nie, wie die nächste Seite aussehen wird. Bei der Arbeit lasse ich meiner Fantasie freien Lauf„, schildert die studierte Grafikerin, die ausschließlich per Hand malt. Im Hauptberuf erledigt sie für Unternehmen und Private grafische Aufträge und liefert innovative Ideen mit Pinsel und Feder. Doch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Leid flüchtender Mütter und Kinder hat sich im Leben der Kunsthandwerkerin eine sehr spezielle Abbiegespur aufgetan. 2022 malte und schrieb sie die große Reise der Honigpunktmaus nieder. Das Werk mit einer außergewöhnlichen bunten und zugleich feinfühligen Bilderwelt veröffentlichte Bettina auch in Russisch und Ukrainisch. Sie wollte Flüchtlingskindern zur Ablenkung von der verheerenden Situation verhelfen. Dafür reiste sie selbst in Flüchtlingsquartiere, um dort ihre außergewöhnliche Maus auf der Suche nach Freunden vorzustellen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Planyavcky / Weinfranz Bettina Planyavsky mit ihrem neuen Buch.

Gleichzeitig war mit diesem Buch auch ihr PunktMaus-Verlag gegründet. Die vorwitzige und wissbegierige Maus eroberte auch die Herzen der Kids im deutschsprachigen Raum. Angelegt als Lese- oder Vorleseabenteuer, hatte sie rasch Fans im Alter von sechs Jahren bis hinauf ins hohe Alter.

Zweiter Band auf der Leipziger Buchmesse Durch Bettinas Kopf flitzten dann bereits jede Menge neuer bunter Maus-Geschichten. In langen Winternächten malte sie die Geschichte der Erbsenpunktmaus. Ihren zweiten Band durfte sie prominent auf der Leipziger Buchmesse präsentieren. Die 2024 erschienene Himbeerpunktmaus muss mit ihrer Freundin, der Smaragdschwalbe Smilia, die Folgen des Klimawandels samt den heftigen Gewittern, die in den Wäldern niedergehen, kennen- und verstehenlernen.

Bei ihren Lesetouren und Besuchen in Schulen und Kinderhorten machen Bettina und ihre PunktMäuse keinen Hehl daraus, dass ihnen soziales Gewissen sowie Naturschutz ein riesiges Anliegen sind. “Es ist eine Freude, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind„, schildert sie. Wobei ihr mit ihrem sechsjährigen Sohn Peter daheim der größte Fan und zugleich Kritiker ganz nahe ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Planyavcky / Weinfranz Das Buch „Moljix & die Flederpunktmaus“ ist im Verlag PunktMaus erschienen. 50 Seiten. 17.90 Euro. www.punktmaus.at