Achtsamkeit von Anfang an: Ulrike Leitner präsentiert neues Kinderbuch

Es war ihre Tochter Lilia, die die Pädagogin Ulrike Leitner zu ihrem neuen Buch inspiriert hat. Sie war noch klein, als im ersten Coronajahr das erste Buch ihrer Mutter erschien: „Rezepte zum Wohlfühlen – Entdecke die Stärke in dir“, das Kindern und Jugendlichen durch die herausfordernde Zeit helfen sollte.

„Ich wollte dieses wichtige Thema aber auch für kleinere Kinder – wie meine Tochter – erfahrbar machen“, sagt die Pöchlarnerin Leitner im Gespräch mit dem KURIER. Nun ist dieses Herzensprojekt fertig: „Komm mit ins Wohlfühlreich der Tiere“ heißt es, und der Name ist Programm.

Denn Leitner möchte auch zum Wohlbefinden und Selbstvertrauen der Jüngsten beitragen. Kindergarten- und Volksschulkinder finden in ihrem Wohlfühlbüchlein stärkende Worte und Übungen in Form liebevoller Tierreime. Die Texte werden durch Illustrationen von Margot Lederbauer begleitet.