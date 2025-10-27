Achtsamkeit von Anfang an: Ulrike Leitner präsentiert neues Kinderbuch
Es war ihre Tochter Lilia, die die Pädagogin Ulrike Leitner zu ihrem neuen Buch inspiriert hat. Sie war noch klein, als im ersten Coronajahr das erste Buch ihrer Mutter erschien: „Rezepte zum Wohlfühlen – Entdecke die Stärke in dir“, das Kindern und Jugendlichen durch die herausfordernde Zeit helfen sollte.
„Ich wollte dieses wichtige Thema aber auch für kleinere Kinder – wie meine Tochter – erfahrbar machen“, sagt die Pöchlarnerin Leitner im Gespräch mit dem KURIER. Nun ist dieses Herzensprojekt fertig: „Komm mit ins Wohlfühlreich der Tiere“ heißt es, und der Name ist Programm.
Denn Leitner möchte auch zum Wohlbefinden und Selbstvertrauen der Jüngsten beitragen. Kindergarten- und Volksschulkinder finden in ihrem Wohlfühlbüchlein stärkende Worte und Übungen in Form liebevoller Tierreime. Die Texte werden durch Illustrationen von Margot Lederbauer begleitet.
Kindgerechte Tipps
So gibt etwa die kleine Maus Tipps für Atemübungen. Denn: „Das hilft mir dabei, ruhig zu sein, und meine Angst wird klitzeklein.“ Darunter eine kindgerechte Anleitung, wie man es dem kleinen Nagetier gleichtun kann. Illustriert wird die Übung durch das Bild einer Maus, die unter dem schützenden Dach eines Parasols in der Wiese sitzt und tief einatmet.
Andere Tiere vermitteln den Wert von Dankbarkeit für die kleinen Dinge oder geben Tipps, was man tun kann, wenn die Wut im Bauch einfach zu groß wird. So verinnerlichen die Kinder ganz nebenbei und von klein auf hilfreiche Rituale, die ihnen auch später im Leben noch Halt geben, ist Leitner überzeugt.
Das Buch erscheint im November und kann über die Website der Autorin bezogen werden: gedankenpopcorn.at.
