Beate Maxians neuer Krimi: Die Trolle sind unsichtbar und überall

Im Paternoster im Wiener Rathaus wird während einer Feier eine Leiche gefunden. Die Journalistin und Chefredakteurin des Wiener Boten Sarah Pauli ist natürlich zufällig vor Ort und beginnt sogleich mit dem befreundeten Chefermittler des LKA Martin Stein in der Sache zu ermitteln.

Das ist der Beginn von „Tod im Wiener Rathaus“, des 16. Buches von Beate Maxian mit Journalistin Sarah Pauli, und man muss nicht alle 15 vorher gelesen haben, um gleich in die Story hineinzufinden. Es könnte aber durchaus sein, dass sich mancher Leser nach diesem Krimi gleich auch die anderen zulegen möchte. Die nicht blutige Handlung wird flott erzählt, alles spielt in Wien an bekannten Orten, man ist richtig mit dabei, wenn die Journalistin zu Interviews fährt oder an Redaktionssitzungen teilnimmt oder mit dem Kommissar am Telefon die neuesten Informationen austauscht.