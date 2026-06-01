T.M. Logans Thriller "The Dream Home": Neugier mit Folgen
Ein Haus zu kaufen ist eine nervenaufreibende Sache. Überhaupt, wenn man den Kredit nicht bezahlen kann, weil man seinen Job verloren, das aber seiner Ehefrau verschwiegen hat.
Da trifft es sich gut, dass Adam in der viktorianischen Villa einen geheimen Raum findet und darin eine Kommode, in der sich neben einem Schal, einem alten Nokia-Handy und anderem Zeug auch eine wertvolle Rolex versteckt. Da sind ein, zwei Raten schon wieder gesichert.
Scharfer Ton am alten Nokia
Eher ungünstig ist aber, dass Adam das alte Mobiltelefon wieder in Gang gebracht und einer Nachricht folgend eine bestimmte Nummer angetextet hat. Dieses anonyme Gegenüber meldet sich denn auch zurück. Adam soll alles, was er vorgefunden hat, retournieren. Allein, die Rolex ist schon längst weiterverkauft. Der Ton auf dem Handy verschärft sich und Adam macht weitere mysteriöse Entdeckungen. Es dauert nicht lang, bis seine ganze Familie in Gefahr ist.
Der neue Thriller von T. M. Logan ist vielleicht nicht so packend wendungsreich wie sein Krimi über einen misstrauischen Schwiegervater – „The Catch“ – , aber spannend genug. Die Geschichte kann man konstruiert finden, aber alle, die sich gern in Schnüffelei hineinsteigern, werden sich wiederfinden – und gewarnt werden.
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