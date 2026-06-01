T.M. Logans Thriller "The Dream Home": Neugier mit Folgen

Ein Haus zu kaufen ist eine nervenaufreibende Sache. Überhaupt, wenn man den Kredit nicht bezahlen kann, weil man seinen Job verloren, das aber seiner Ehefrau verschwiegen hat.

Da trifft es sich gut, dass Adam in der viktorianischen Villa einen geheimen Raum findet und darin eine Kommode, in der sich neben einem Schal, einem alten Nokia-Handy und anderem Zeug auch eine wertvolle Rolex versteckt. Da sind ein, zwei Raten schon wieder gesichert.