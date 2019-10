Kinder von IS-Anhängerin: Sicherheitslage spielt Rolle im Fall Maria G.

Die "Presse" berichtete in ihrer Mittwochausgabe unter Berufung auf die Familie der Salzburgerin, dass der Test-Kit vor mehreren Wochen in das Camp geschickt worden, aber bisher nicht angekommen sei. Guschelbauer erklärte dazu, dass dieser bei einer "internationalen Organisation" sei, die in dem Internierungslager Al-Hol präsent sei, mehr könne er dazu nicht sagen.

Der damalige Teenager Maria G. war Ende Juni 2014 heimlich über die Türkei nach Syrien gereist, ein halbes Jahr nach ihrer Konversion zum Islam. Infolge der militärischen Niederlage der Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS) kam sie in ein Internierungslager. In Syrien heiratete sie laut dem Bericht ein IS-Mitglied und bekam von ihm zwei Söhne. Seit 2015 ist sie mit Europäischem Haftbefehl vom Landesgericht Salzburg zur Festnahme ausgeschrieben.