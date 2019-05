Regierung: "Familien sollen für Blackout üben"

Der Raum, in dem die Regierung am Mittwoch für den totalen Stromausfall trainiert, ist während der Übung prall gefüllt mit den verschiedensten Protagonisten. Von Polizei über Bundesheer und allen möglichen Experten der Ministerien sind sie alle schon seit Montag bei der Blackout-Übung „Helios“ dabei. Nun, am letzten Tag, schaut auch die Regierung in der Krisenzentrale im Innenministerium vorbei.