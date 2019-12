Kickback-Zahlungen an Haider: Prozess-Start in Causa Seenkauf

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch mit etwas Verspätung der Strafprozess in der Causa " Seenkauf" begonnen. Es geht um Kickback-Zahlungen an den früheren Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bzw. an seine Partei BZÖ, die laut Anklage beim Kauf von Seeimmobilien durch das Land vom ÖGB und von der Bawag vor zwölf Jahren geflossen sind. Es waren mehrere Prozesstage anberaumt.