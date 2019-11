Jörg Haiders Erbe: Prozess in Causa Seenkauf startet im Dezember

Kärnten, Haider, Bestechung: Diese drei Zutaten sollten dem Prozess in der Causa Seenkauf eine gewisse Aufmerksamkeit garantieren. Wie das Landesgericht Klagenfurt nun mitteilte, wird dieser Prozess am 4. Dezember beginnen. Vorerst wurden vier Verhandlungstage anberaumt, zwei Personen und eine Firma müssen sich wegen Bestechung, Untreue und Betrug verantworten.

Aber worum geht es eigentlich?

Die Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 2007. Damals hatte das Land Kärnten dem Gewerkschaftsbund (ÖGB) zwei Kärntner Seen und einige Immobilien abgekauft. Der Preis für die Liegenschaften am Maltschacher, Ossiacher und Hafnersee: 43 Millionen plus einiges an Nebenkosten.

Preis ums Doppelte überteuert

Zahlreiche Experten, darunter der Rechnungshof, stellten später fest, dass Preis und Nebenkosten massiv überteuert waren. Ein für die Kärntner Seenimmobiliengesellschaft (SIG) erstelltes Gutachten schätzte den Preis gar um 22 Millionen zu hoch ein.