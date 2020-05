Autofahrer: 100.000 „Likes“ sollen Politik mobilisieren

Michael Spindelegger

Insbesondere Autofahrer, die auch starke Raucher sind, dürften das Steuererhöhungspaket von Finanzminister) kritisch sehen. Das sieht man an den Summen, diean zusätzlichen Einnahmen vorschweben. Von insgesamt einer Milliarde an Mehreinnahmen, sollen im Endausbau – ab 2016 – rund 600 Millionen Euro oder nahezu zwei Drittel nur von Autofahrern und Rauchern kommen (gültig ab 1. März). Und das geht so:

Autos Gleich drei Steuern und Abgaben werden im Kfz-Bereich um in Summe bis zu 280 Millionen Euro erhöht: Die motorbezogene Versicherungssteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und die Normverbrauchsabgabe (NoVA).

Die ersten beiden Steuern zahlt man laufend, bei einem VW Golf 1,6 TDI Blue Motion liegt die jährliche Erhöhung bei 44,5 Euro. Oder: Exakt 53,7 Euro bei einem Audi A4 1,8 TFSI.