Die Preistreiber: Essen und Mieten

Einen Vorteil gegenüber Deutschland haben Österreichs Autofahrer: Das Spritpreis-Niveau ist hierzulande generell tiefer und die Preisrückgänge waren im Vorjahr dennoch höher. Treibstoffe verbilligten sich hierzulande um 3,8 Prozent, in Deutschland nur um 3,4 Prozent. Auch bei Strom und Gas schneidet Österreich besser ab als das Nachbarland: Zwar verteuerte sich Elektrizität bei uns um 4,5 Prozent, in Deutschland aber gleich um 11,3 Prozent. Und während Gas in Österreich um 0,2 Prozent billiger wurde, verteuerte es sich in Deutschland um 0,9 Prozent.

Neben Treibstoffen wurden auch Kaffee, Tee und Kakao, kleine Haushaltsgeräte sowie die Fotografie und optische Geräte billiger.