Alarm um Anstieg bei Keuchhusten in ganz Österreich

Die lauten Anfälle von trockenem und blechern klingendem Husten sind untypisch für den Frühsommer. Doch in Österreich ist der hochinfektiöse Keuchhusten, auch Pertussis genannt, stark im Vormarsch. Erst vor wenigen Tagen schlug das Kepler-Uni-Klinikum in Linz Alarm, weil immer öfter lebensbedrohlich erkrankte Kinder auf der Intensivstation landen. Im März starb in Graz ein Säugling.

Ärzte und Gesundheitsbehörden sind alarmiert und mahnen angesichts der Zahlen zum Impfen. Vor allem für Kleinkinder, Ältere und gesundheitlich Geschwächte kann eine Infektion böse enden.