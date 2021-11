Kerzen im Advent: "Eine romantische und g’fährliche G’schicht“

Das Flackern einer Kerze strahlt Ruhe und Wärme aus. Vor allem in den kalten Monaten werden sie deshalb gerne angezündet. Hier ein Kerzerl in die Laterne, da ein Kerzerl ins Gesteck, dann folgt am Sonntag ohnehin der Adventkranz und am Heiligen Abend brennen in Österreich so viele Kerzerln gleichzeitig wie sonst nie.

Unruhe bringt das Kerzerl dann, wenn plötzlich nicht mehr nur der Docht brennt, sondern auch ein Zweig, Papier oder sonstiges Dekomaterial. Jahr für Jahr herrscht deshalb um diese Jahreszeit höchste Brandgefahr in Österreichs Haushalten. Josef Lindner, Geschäftsführer des oö. Zivilschutzes, weiß, wie man diese abwendet.