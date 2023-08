Kepler-Uni Linz schlägt Alarm: Ukraine-Stipendium vor dem Aus

1.300 Stipendien

Insgesamt wurde das Mach-Stipendium, benannt nach dem Physiker und Philosophen Ernst Mach (1838-1916), der unter anderem den „Doppler-Effekt“ bewiesen hat, laut Bildungsministerium bisher 1.300 Mal an ukrainische Studierende vergeben.

Aktuell studieren 69 Stipendiatinnen und Stipendiaten an der JKU in Linz. Sie sind im Durchschnitt 20 Jahre alt, drei Viertel studieren an der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Die Gewährung des Stipendiums war anfangs nur an eine Studienberechtigung geknüpft, mittlerweile ist ein durchaus anspruchsvoller Lernerfolg nachzuweisen.

Für die Studierenden kein Problem, weiß Rektor Meinhard Lukas, der ein Auslaufen des Programms für problematisch hält: „Die ukrainischen Studierenden bringen herausragende Leistungen und bereichern unsere Universität. Das Stipendium hat jungen Menschen, die vom Krieg geflüchtet sind, eine akademische Perspektive gegeben.“ Das dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Eine langfristige Perspektive gibt das Bildungsministerium auch nach der Kritik aus der JKU nicht. Österreich nehme seine Verantwortung im Sinne der Solidarität mit der Ukraine ernst, in „Orientierung an der gesamteuropäischen Position sind die Ernst-Mach-Stipendien-Ukraine vorerst bis 4. März 2024 befristet“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Eine für Statistik-Studentin Varvara Toloknova (21) aus Kiew frustrierende Antwort. Das Mach-Stipendium in Österreich habe ihr Vertrauen in die Zukunft gegeben, nachdem bei Kriegsausbruch „alle Zukunftshoffnungen geschwunden waren“.