Licht aus: 2.000 Menschen in Österreich ab Donnerstag ohne Strom

Bleiben am Donnerstag somit wirklich 2.000 Haushalte ohne Strom? "Unser Vertrag endet am 15. November. Der vertragslose Zustand beginnt am 16. November. Und ja, der Strom wird abgeschaltet, bei wie vielen Haushalten können wir aber noch nicht sagen", erklärt Stocker.

Nicht alle Haushalte zeitgleich ohne Strom

Dies hänge damit zusammen, dass sich die meisten Kunden nach einer Stromabschaltung rasch melden würden und man bei der Kelag die Kapazitäten haben wolle, dann den Strom auch sofort wieder einzuschalten.

All jene, die nun noch vor Donnerstag den Anbieter wechseln wollen, um ein persönliches Blackout zu verhindern, sind aber auch dadurch nicht auf der sicheren Seiten: Denn je nach Stromanbieter, dauert ein Wechsel bis zu 14 Tage.