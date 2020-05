Keine neue Spur von Meister Petz

Am Samstag war Bärenanwalt Georg Rauer erneut auf der Alm am Schwarzenberg im Lungau unterwegs, wo am Dienstag ein Bauer von einem Braunbären leicht verletzt worden ist. "Es gibt keine neuen Erkenntnisse", sagte der Experte auf dem Rückweg ins Tal. Er war im Sichtungsgebiet unterwegs, um Fotofallen anzubringen. Sie werden in ungefähr einer Woche ausgewertet. Eine konkrete Spur des Tiers gäbe es bislang nicht. "Aber ich zähle auch auf die Jäger, die jetzt natürlich besonders aufmerksam sein werden", hofft Rauer auf konkrete Hinweise.

Dass sich der Bär wieder aus dem Staub gemacht hat, sei genauso gut möglich, wie ein weiterer Verbleib des Tieres in der Gegend. "Wenn es ihm wo gefällt, dann kann er auch länger bleiben. Und wenn er sich an den vielen hier wachsenden Schwarzbeeren labt, würde man schon etwas finden", glaubt Rauer. Etwa Losungen.