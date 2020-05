Braunbär nach Attacke abgetaucht

Früher waren sie in den Alpen weit verbreitet. Heute verursachen ihre Gastspiele in Österreich stets große Aufregung. Wölfe und Bären haben heuer für so viele Schlagzeilen wie schon lange nicht mehr gesorgt. Und das, obwohl Menschen im Normalfall nicht zum Beuteschema der Tiere gehören, sie Begegnungen sogar tunlichst vermeiden. Meist genügt ihre pure Anwesenheit, um in der Bevölkerung für Verunsicherung zu sorgen.

2014 scheint ein Comeback-Jahr für die großen Beutegreifer zu sein. In Vorarlberg geht der zuständige Wildbiologe Hubert Schatz in der Zwischenzeit von bis zu drei Wölfen aus, die durchs Ländle streifen könnten. Zuletzt dürften eines der Tiere Schafe im Bregenzerwald gerissen haben. Auch am Arlberg fielen dem Räuber heuer bereits einige Nutztiere zum Opfer. Im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich hat heuer ebenfalls ein Wolf mehrere Schafe gerissen.

In Tirol war indes ein Braunbär als Grenzgänger unterwegs. Die Besuche von Tieren aus dem Trentino sind aber inzwischen beinahe so etwas wie Normalität. In Kärnten sind laut Christian Pichler vom WWF längst Bären heimisch. "Es dürften fünf bis acht Tiere sein." Von den Meldungen über Sichtungen und Risse darf man sich jedoch nicht täuschen lassen. "Es gibt in Österreich viel zu wenig Tiere für stabile Populationen", erklärt Pichler. Das gilt für Wolf und Bär genauso wie für den dritten großen Beutegreifer der Alpen: den Luchs.

In Kärnten ist heuer der vermutlich letzte Luchs des Bundeslandes verschwunden. Österreichweit dürfte es weniger als zehn ausgewachsene Exemplare der Wildkatzen geben. Und sie leben versprengt über mehrere Regionen: im Mühl- und im Waldviertel, sowie in den Kalkalpen Oberösterreichs. Zuletzt gab es Meldungen über Nachwuchs.