Keine Gnade für Helden aus Graz

Das Land befindet sich tief in in der Asyl-Misere: Die zusätzlichen 150 Flüchtlinge sind laut Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) nicht bis Ende November unterzubringen. Nun droht auch noch eine Prozesslawine: Betreiber, die keine Asylwerber unterbringen dürfen, wählen den Gang zu Gericht.

Saualm-Betreiberin Herta Lechner – die „Sonderanstalt“ wurde Anfang Oktober geschlossen – kämpft um die Einhaltung ihres Vertrages mit dem Land ( der KURIER berichtete), der ihr 1,77 Millionen Euro bis Mai 2014 zusichert. Und Hans-Jürgen Piwater (35) will ebenfalls den Klagsweg beschreiten. Nach heftigen Bürgerprotesten werden seinem eigens dafür erworbenen Objekt in St. Kanzian am Klopeiner See vom Land keine Flüchtlinge zugewiesen: „Ich hafte mit meinem Privathaus. Wenn das nicht hinhaut, ist alles weg.“

Das ehemalige „Waldhotel Eichenhof“ hat Piwater aus einer Konkursmasse gekauft und als Flüchtlingsquartier angeboten: „Im Oktober sollten die ersten Asylwerber einziehen.“

Mittlerweile sind Heizung, Kanal und Zimmer saniert, Piwaters Investitionen belaufen sich auf 220.000 Euro. Nach einer Bürgerversammlung vergangene Woche entschied Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK), kein viertes Asylwerberheim in St. Kanzian zu installieren: „Es gab einen ausverhandelten, aber keinen unterschriebenen Vertrag.“

Piwater drohte dem Land mit Klage: „Ich habe noch vorgeschlagen, als Alternative Kinder und Jugendliche dort unterzubringen. Auch eine Ablöse für meine Investitionen wurde abgelehnt. Jetzt muss ich klagen.“

Auch in Ferlach werden doch keine Flüchtlinge in ein ehemaliges Altersheim in Unterloibl einziehen. Der Besitzer hat ebenfalls schon investiert. Eine Klage überlegt er sich noch: „Offiziell weiß ich noch nicht, dass es kein Asylwerberheim geben wird.“