Keine Aussicht auf kürzere Quarantäne durch negativen Test

Wer Pech hatte, musste in den vergangenen Monaten schon mehrmals in die verordnete Absonderung. Bernhard Benka versteht, dass das für die Betroffenen nicht einfach ist: „Natürlich kann eine Quarantäne eine Belastung sein.“ Der Leiter der Covid-19-Expertengruppe des Bundes hält aber fest: „Das schnelle Isolieren der positiven Fälle und der engen Kontaktpersonen ist einfach ein ganz wesentlicher Schlüssel in der Pandemiebekämpfung.“

Dass so auch zahlreiche Menschen abgesondert werden, die möglicherweise nicht infiziert sind, wird in Kauf genommen. „Wir wissen aus Studien, dass sich zwischen zehn und 40 Prozent der Kontaktpersonen anstecken. Aber wir können im Vorhinein nicht wissen, welche das sind“, erklärt Benka das Problem.

Das will die Wirtschaft mit der Option des „Freitestens“ lösen. Jeder Test sei aber eben nur eine Momentaufnahme, hält der Experte entgegen. „Um hier einigermaßen auf Nummer sicher zu gehen, müsste ich die Leute jeden Tag testen. Das wäre ein enormer logistischer Aufwand.“ Hier die schnellen Antigentests zu verwenden, die nun auch bei Hausärzten zum Einsatz kommen, ist für Benka keine Option. „Die Sensitivität dieser Antigentests ist jener der PCR-Tests klar unterlegen.“