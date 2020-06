Kein Zugriff auf Geheimakten

Das Problem mit dem ebenfalls nicht zugänglichen Back-up wird vom Innenministerium bestätigt. Heftig dementiert wird aber die Behauptung, dass die Überlastung eines Servers zur Panne führte. Ebenfalls dementiert wird, dass ein Experte von der amerikanischen Herstellerfirma‚ eigens zur Reparatur des Daten-Panne eingeflogen werden müsse.

Die IT-Abteilung des Innenministeriums sei selbst in der Lage, das System wieder zu entschlüsseln – wobei man aber mit der Herstellfirma in Kontakt sei. Im Innenministerium hofft man darauf, in wenigen Tagen wieder zum Normalbetrieb übergehen zu können.