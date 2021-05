Kein Sommer in Sicht: Wetter weiter unbeständig

Laut internationalem Wetterdienst UBIMET werden auch die kommenden Tage noch durchwachsen sein. "Man muss aber sagen, so schlimm, wie es die Wetter-Apps anzeigen wird es nicht", sagt ein UBIMET-Sprecher. Es gäbe keine durchgehenden Regenschauer, im Osten bleibt es meist trocken.

Am Freitag wurd es generelll im ganzen Land wieder freundlicher, in der Steiermark und in Kärnten zeigt sich auch die Sonne. Im Osten sind Temperaturen bis zu 20 Grad möglich. Nur im Westen ist gegen Mittag bereits wieder mit Schauern zu rechnen.

Kaltfront

Am Samstag trifft eine neue Kaltfront das ganze Land. Im Flachland bleibt es trocken, in den Bergen kommt es vereinzelt zu Schauern. Laut UBIMET sei derzeit richtig stabiles Wetter nicht in Sicht. Am Montag und Dienstag wird es zwar wieder wärmer, von Sommerwetter kann man aber noch nicht sprechen.

Die scheinbare Ungenauigkeit unterschiedlicher Wetter-Apps erlärt man vonseiten der UBIMET damit, dass die Anbieter oft nicht auf lokaler Ebene arbeiten. "Außerdem sieht man immer nur das Wettersymbol. Das ist dann oft eine regnerische Wolke, wobei es vielleicht nur 15 Minuten an diesem Tag regnet", so ein UBIMET-Sprecher. Man solle diese Angaben daher nicht überinterpretieren.