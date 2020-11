Kein Safe mehr sicher? Täter dürften aus dem Ausland anreisen

Der Fall bekommt eine weit größere Dimension als anfangs angenommen. Mit einer völlig neuen Masche schaffen es Kriminelle, in den Hochsicherheitsbereich von Banken einzudringen und die Kundenschließfächer zu plündern. Der vom KURIER aufgedeckte Fall in der Zentrale der Raiffeisen Regionalbank Mödling von Mittwoch war keine Eintagsfliege. Etwa zeitgleich dürfte dieselbe gewiefte Bande auch die Filiale der UniCredit Bank Austria in Klosterneuburg sowie eine Raiffeisen-Filiale in der Muthgasse in Wien-Döbling heimgesucht haben. Bei der Polizei rechnet man bereits damit, dass noch weitere Tatorte dazukommen. Noch ist den Ermittlern schleierhaft, wie die Kriminellen unbemerkt die Sicherheitssysteme umgehen konnten, um völlig ungestört an die Kundensafes zu gelangen.

Das Bankschließfach gilt noch als die letzte Bastion, die nicht im Kontenregister erfasst und daher für Finanz- und Ermittlungsbehörden Tabu ist. Ob Bargeld, Schmuck, Diamanten, Gold oder Wertpapiere: Gerne werden in den Safes kleine oder große Vermögen vermeintlich einbruchssicher gebunkert. Auch ein Mödlinger Unternehmer verwahrte deshalb eine Sammlung der Münze Österreich im Wert von rund 36.000 Euro in einem Schließfach der Raika Mödling. Als er Mittwochabend einen Versuch unternahm, neu angeschaffte Goldmünzen in das Schließfach zu legen, waren die Schatullen leer, erzählt Johannes Stephan Schriefl, der Mödlinger Rechtsanwalt des Betroffenen. Der Jurist will sich um die Anliegen der Geschädigten kümmern. Da die Schließfächer im Normalfall nur bis zu einem Wert von zirka 3.500 Euro versichert sind, geht er von einer riesigen Schadenssumme aus.