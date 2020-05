Kein Meer, dafür „The Riverwave“

Ob sich auch in der Kletterhalle 6a in Weyer in Oberösterreich alle an die Schutzmaßnahmen halten, steht noch aus, denn diese öffnet voraussichtlich am 29. Mai: 1.100 Quadratmeter Kletterfläche, davon 110 Quadratmeter Outdoor mit insgesamt etwa 150 verschiedenen Routen, stehen den Kletterfans dort zur Verfügung. Zu Beginn darf vorerst nur jede zweite Kletterroute besetzt werden.