Der Klimawandel verlangt neues, gegen Trockenheit resistentes Saatgut

Die Saatbau hat seit 1962 ihre Zentrale in Linz-Leonding, gleich neben der Bundesstraße 1. Heute ist das dicht verbautes Gebiet, damals war es ein Bau auf der grünen Wiese, daneben waren Baracken für Flüchtlinge. Halle um Halle wurde erweitert, Grundstücke dazugekauft. Im vergangenen Jahr wurden von den 3.180 Bauern, denen die Genossenschaft gehört, auf 12.233 Hektar Mais, Getreide, Raps, Sojabohne und Sonnenblume als Saatgut angebaut. Dazu kamen weitere 5.480 Hektar im Ausland. Der Umsatz, betrug 2019 rund 194 Millionen Euro, zehn Jahre zuvor waren es 80 Millionen. Die Hälfte des Geschäftes wird außerhalb Österreichs gemacht. „Wir sind heute ein europäisches Unternehmen“, sagt Fraundorfer. Die Tochterfirmen erstrecken sich von Frankreich bis Russland, Züchtungsstandorte sind auch in Puerto Rico, Chile, Mexiko, und Rumänien. Für 2030 peilt Fraundorfer 300 Millionen Euro Umsatz an.