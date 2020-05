Schlangenalarm in Vorarlberger Modegeschäft

Auf so einen Anblick hätten die Mitarbeiter eines Modegeschäfts in Vorarlberg wohl verzichten können.

Wie die Landespolizeidirektion erst am Freitag berichtete, wurde die Polizeiinspektion Hohenems am Mittwochmorgen darüber informiert, dass eine größere Schlange in einem Kleidergeschäft in der Stadt gesichtet wurde.

Bei Eintreffen der Beamten entdeckten diese die Schlange auf einem Kleiderständer, hinter dem Kassabereich.