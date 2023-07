Kaunertal-Kraftwerk: WWF fordert nach Straßensperre erneut Prüfung

Neben dem WWF forderte auch der Verein "Lebenswertes Kaunertal" einen Stopp des Bauprojekts und eine neuerliche Prüfung. "Jetzt wird sogar die Uferstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Was muss denn noch alles passieren? Auch der aktuelle Bergsturz in Galtür zeigt, wie schnell so etwas gehen kann", warnte Obfrau Anita Hofmann.

"Akute Hangrutschgefahr"

Aufgrund "akuter Hangrutschgefahr" war die Uferstraße West am Gepatsch-Stausee am Kaunertaler Gletscher gesperrt worden. Basis der Entscheidung sei ein aktuelles geologisches Gutachten, hieß es seitens der Kaunertaler Gletscherbahnen in einer Aussendung am Dienstag. Laut Gutachten, das auch rechtlich geprüft worden war, seien die Hänge entlang der Uferstraße "instabil". Die Uferstraße sei somit nicht mehr sicher passierbar.

