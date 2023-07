Uferstraße am Kaunertaler Gletscher wegen Hangrutschgefahr gesperrt

Aufgrund "akuter Hangrutschgefahr" ist die Uferstraße West am Gepatsch-Stausee am Kaunertaler Gletscher gesperrt worden. Basis der Entscheidung sei ein aktuelles geologisches Gutachten, hieß es seitens der Kaunertaler Gletscherbahnen in einer Aussendung am Dienstag. Laut Gutachten, das auch rechtlich geprüft worden war, seien die Hänge entlang der Uferstraße "instabil". Die Uferstraße sei somit nicht mehr sicher passierbar.