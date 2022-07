Böse Miezen: Katzen im Hausarrest

So weit gehen die wenigsten bei uns. Doch das Thema polarisiert. Weltweit gibt es 60 Millionen Hauskatzen, 1,8 davon leben in Österreich. Freigänger und verwilderte miteingerechnet. Und es gibt tatsächlich Hinweise, dass sie Einfluss auf den Rückgang einzelner Vogelarten im urbanen Raum haben könnten. Klaus Hackländer, Wildbiologe an der Universität für Bodenkultur, hält den Walldorfer Katzenlockdown für eine sinnvolle Maßnahme – zur Bewusstseinsbildung. „Viele Katzenbesitzer wissen gar nicht, was für Killer ihre Stubentiger sein können. Das, was Katzen nach Hause bringen, ist ja nur ein Bruchteil der Jagdbeute. Freigängerkatzen können tatsächlich Einfluss auf bedrohte Arten haben.“ Allerdings: „Natürlich sind Hauskatzen nicht schuld am Aussterben der Haubenlerche. Das größte Problem der Haubenlerche und für die Artenvielfalt generell sind die Verluste von Lebensraum durch Flächenversiegelung und die Intensivierung der Landwirtschaft. Wir haben enorme Biodiversitätsrückgänge in der Agrarwirtschaft. Vögel wie Rebhühner sind bald ausgestorben, dabei waren sie einst Allerweltsvögel.“