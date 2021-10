Katze nach Geburt von fünf Babys in Oberösterreich ausgesetzt

Knapp vor dem Welttierschutztag - 4. Oktober - wurde am Freitag eine ausgesetzte Katze in einer Siedlung in Ried im Innkreis in Oberösterreich gefunden: Das Tier hat Nachwuchs bekommen, eines der fünf Babys hatte sogar noch die Nabelschnur.

Der Verein "Pfotenhilfe" nahm sich der Tierfamilie an, wobei Geschäftsführerin Johanna Stadler die Babys anfangs mit dem Fläschchen füttern musste, da die Mutter "zu gesresst war. Jetzt, wo sie merkt, dass sie in Sicherheit sind, beginnt sie langsam, die Kleinen zu wärmen, zu putzen und auch trinken zu lassen."

Da die Katze Menschen gegenüber sehr zutraulich ist, geht Stadler davon aus, dass sie keine Streunerin war, sondern von ihren Besitzern vermutlich wegen des unerwünschten Nachwuchses ausgesetzt wurde. "Dass man Katzen kastrieren muss, sollte jetzt wirklich langsam bekannt sein", merkte Stadler am Sonntag an.