Pfotenhilfe in OÖ: Jimmy aus „Balkon-Verlies“ gerettet

Am Samstag ist „Liebe-Dein-Haustier-Tag“. Denn vielen Menschen ist nach wie vor nicht bewusst, dass auch Tiere Gefühle haben. So wohl auch nicht den Besitzern von Hund Jimmy, der nach einer Anzeige der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe in Ried im Innkreis (OÖ) beschlagnahmt wurde.

Tag und Nacht musste der Hund auf dem Balkon verbringen. Nicht einmal seine allernötigsten Bedürfnisse wurden befriedigt. „Wenn sich Nachbarn nicht beschwert hätten, dass Jimmys Exkremente auf ihren Balkon hinuntertropfen, wäre der arme Kerl wohl heute noch in diesem schrecklichen Verlies“, ärgert sich Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Adoption

„Ich verstehe Menschen nicht, die sich ein Haustier zulegen, obwohl sie weder Zeit noch Lust haben, sich mit einem anderen Lebewesen zu beschäftigen.“ Diese sollten sich eher ein Stofftier zulegen, so Stadler, die zugleich schärfere Kontrollen fordert. Für Jimmy ist dieser Albtraum aber nun vorbei. Im Tierschutzheim wurde er nun wieder psychisch und physisch aufgepäppelt und zur Adoption freigegeben.

Der verschmuste Hund wartet deshalb nur mehr auf einen neuen Besitzer, der ihm wirklich Liebe schenkt.