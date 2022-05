Karl Mahrer mit 94 Prozent zum neuen Wiener ÖVP-Chef gewählt

Der Spagat, den Mahrer und sein Team zu bewältigen hatten: Man wollte die „Öffnung“ der ÖVP und ihre Abkehr von der türkisen Ära promoten, ohne den anwesenden Ex-Parteichef Gernot Blümel zu düpieren – und sich moderner und urbaner positionieren, zugleich aber Botschaften an die Kernwähler senden. Beides gelang mit unterschiedlichem Erfolg.

Gleich zu Beginn des Landesparteitags ging es jedenfalls hitzig zu – allerdings nicht, weil gestritten wurde, sondern weil in der Eishalle in der Donaustadt die Klimaanlage ausgefallen war. Die gefühlte Temperatur passte sich an den Parteitag an: Es war der 37. Pünktlich beginnen konnte man auch nicht, weil Teile der Führungsspitze noch im Stau steckten. (Die U-Bahn ist nicht unbedingt weit entfernt, aber es war ja auch nicht der Grünen-Parteitag).