Kaputtes Herz eingesetzt: Patientenanwältin schlägt Alarm

Dort werden ohnedies bereits jetzt schon fast die gesamten Eingriffe erledigt. Seit 2008 gibt es in Österreich zwischen 59 und 72 Herztransplantionen jährlich, 2017 waren es 64. Davon wurden 46 Eingriffe am AKH Wien vorgenommen, der Rest am Uniklinikum Innsbruck. 2016 gab es 57 Transplantationen, 43 davon von Wien, 13 in Innsbruck und eben jene verhängnisvolle in Graz.

Seitens der steirischen KAGES werden die niedrigen Grazer Fallzahlen zwar bestätigt, aber: Das machten die „Chirurgen aus ihren vorherigen Berufskarrieren wett“, wie es am Donnerstag hieß.