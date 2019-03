Operation ging schief: Kein Herz für Patienten

Nicht über die Umstände des Todes jenes Mannes zu reden, mit dem sie 38 Jahre verheiratet war, kommt für die Witwe aber nicht in Frage. „Das ist ja wie Schweigegeld. Ich bin nicht käuflich“, betont Stelcer. „Mir geht’s hier nicht um Geld. Ich bin nicht reich, aber ich will am Tod meines Mannes nicht verdienen.“

Diese Umstände sind, so führt es der Gutachter in seiner Expertise im Jänner 2018 aus, fragwürdig. Spender- und Empfängerherz zeitnah zu entnehmen, sei zwar möglich, aber „entgegen der generell üblichen Vorgangsweise“: „Das Empfängerherz darf natürlich erst dann herausgeschnitten werden, wenn der das Spenderorgan entnehmende Chirurg das herausgeschnittene Herz inspiziert und für geeignet befunden hat.“ Ein erfahrenes Team müsse so etwas wissen, merkt der Gutachter an. Die Verletzungen des Spenderorgans selbst seien nur durch ein „chirurgisch-technisches Problem“ zu erklären, formuliert der Experte.

Deutlicher ausgedrückt: Bei dem Eingriff dürfte jemand gepfuscht haben. „Dieses Problem ist nur mit mangelnder Fachkenntnis und Erfahrung sowie mangelnder Übung zu erklären“, hielt der Gutachter fest.