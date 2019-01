Kalt und frostig: Das bringt das Wetter der nächsten Tage

Mittwoch

Am Mittwoch macht der Schnee in manchen Teilen des Landes ein Comeback. Schneien soll es laut ZAMG im Süden, Osten und Nordosten.

Die Sonne hält sich am ehesten in Nordtirol, sowie im Norden Salzburgs, Ober- und Niederösterreichs. Sonst überwiegen schon in die Wolken. Der Wind bleibt schwach und die Temperaturen sind weiter kalt: In der Früh minus 12 bis minus 3 Grad und höchstens minus 4 bis plus 1 Grad.