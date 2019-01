Wetter: „So schön wie lange nicht mehr“

Die Probleme, die der viele Schnee verursachte, sind beiseitegeschafft. Die meisten Straßensperren sind aufgehoben, Wintersportorte gut erreichbar, die Katastrophenstimmung ist passe. Allmählich fangen Touristiker an, sich über die Bilder von Schneebergen zu freuen.

„Die Berichterstattung, die ja nicht immer so positiv war in der vergangenen Tagen, hat jetzt doch etwas Positiv“, meint Gernot Hörwertner von SalzburgerLand-Tourismus. „Für die spätere Saison gibt es vermehrt Buchungen.“ Dank der Schneelage dürfte Skifahren bis in die heuer späten Osterferien Mitte April, wenn nicht gar bis 1. Mai möglich sein, etwa in Obertauern da sind dann auch schon die Freibäder offen.