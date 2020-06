Käsekrainer für Häftling Kartnig

Über eine Opernpremiere und eine Geburtstagsfeier im Restaurant des Wiener Luxushotels Park Hyatt ist er gestolpert, jetzt gibt es mittags Packerlsuppe sowie Käsekrainer und abends Bohnengulasch. Lebemann Hannes Kartnig wurde für " Normalkost" eingeteilt, und die oben genannten Speisen standen in der Justizanstalt Graz-Jakomini am Donnerstag auf dem Menüplan.

Der zu 15 Monaten Haft verurteilte Ex-Fußball-Präsident hatte, wie berichtet, die Auflagen für seinen elektronisch überwachten Hausarrest nicht eingehalten. Deshalb wurde ihm am Mittwoch die Fußfessel abgenommen. Der 63-Jährige musste gleich in der Haftanstalt bleiben. Er sei "extrem niedergeschlagen gewesen", sagt Kartnigs Anwalt Roland Kier.

Das süße Leben ist fürs Erste vorbei. Kartnig teilt sich eine Zelle mit einem Mithäftling. Um sechs Uhr ist Wecken, anschließend muss der Haftraum in Ordnung gebracht werden. Von sieben bis 12 Uhr steht Arbeit am Programm. "Herr Kartnig will arbeiten. Und ich werde schauen, dass er eine Arbeit kriegt", sagt der stellvertretende Anstaltsleiter Kurt Schmiedbauer zum KURIER. Keine leichte Aufgabe, denn für 530 Insassen gibt es nur 250 Jobs. Mittags ist eine Stunde Hofgang zum Luft schnappen angesagt.