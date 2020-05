Kartnig: "Ich geh’ ja in kein Puff"

Im gestreiften Sakko und dunkler Hose steht Hannes Kartnig vor dem Hintereingang der Justizanstalt Graz-Jakomini und wartet. Der Ex-Präsident des SK Sturm wurde gestern zum Rapport bestellt: Er genoss Samstagabend die Premiere von "Tosca" in der Grazer Oper trotz Fußfessel.

Die trägt der 63-Jährige seit einem Monat: Nach seiner rechtskräftigen Verurteilung zu 15 Monaten unbedingter Haft wurde dem Steirer der elektronisch überwachte Hausarrest zugestanden. Somit darf er sich in seiner Villa aufhalten und zur Arbeit gehen. Aber Oper? "Ich hab’ zwölf Stunden frei gehabt. Da kann ich machen, was ich will", sagt Kartnig nach dem Termin im Gefängnis in Mikrofone. Zuvor echauffiert er sich via Kleiner Zeitung: "Was ist dabei, wenn ich ins Theater gehe? Ich geh’ ja in kein Puff."

Die Justizvollzugsdirektion sah das anders: Kartnig erhielt einen Verweis. Denn er hat um "Ausgang zur Aufrechterhaltung familiärer Kontakte" angesucht und auch bewilligt bekommen. "Er hat es aber unterlassen, der Justizanstalt zu sagen, dass er in die Oper geht", brummt General Peter Prechtl. "Sonst hätte man ihm nahegelegt, das zu unterlassen." Somit kam Kartnig mit einer "förmlichen Ermahnung" davon, da es der erste Verstoß war. Doch diese Gelbe Karte der Justiz ist deutlich. "Bei einer Wiederholung würde es zu einem Ausschluss aus dem Hausarrest kommen", betont Prechtl.