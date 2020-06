Kartnig feierte mit Fußfessel im Luxushotel

Österreichs prominentester Fußfessel-Träger erregte schon wieder Aufsehen: Eine Woche, nachdem er wegen seines Opernbesuchs einen Verweis der Justiz erhielt, feierte Hannes Kartnig Montagabend im Restaurant des Wiener Luxushotels Park Hyatt seinen Geburtstag.

"Das war ein genehmigter Ausgang", erklärt Oberstleutnant Kurt Schmiedbauer von der zuständigen Justizanstalt Graz-Jakomini. Im Gegensatz zu Kartnigs Auftritt bei der "Tosca"-Premiere am 18. Oktober habe der Ex-Präsident des SK Sturm diesmal nämlich gleich gesagt, was er vorhabe: "Es ist um geschäftliche Termine in Wien gegangen. Das wollte Herr Kartnig auch gleich mit einem Essen zum Geburtstag verbinden." Kartnig wurde am Montag 63 Jahre alt.

General Peter Prechtl, Leiter der Vollzugsdirektion, platzt aber ob so viel Verständnisses für den rechtskräftig zu 15 Monaten Haft Verurteilten der Kragen: Für Mittwoch bestellte er Anstaltsleiter Josef Adam zum Rapport nach Wien. Ab sofort müssen zudem alle Kartnig betreffenden Entscheidungen von Prechtl abgesegnet werden.