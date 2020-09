Kärntner Seevolksbegehren: Ein Appell gegen den Ausverkauf

Polesnik richtete einen flammenden Appell an die Ausschussmitglieder, dem Ausverkauf der Uferflächen einen Riegel vorzuschieben. Der Initiator untermauerte die Dringlichkeit seines Anliegens, in dem er darauf hinwies, dass am Ufer des wohl bekanntesten Kärntner Sees, des Wörthersees, bereits knapp 82 Prozent der Grundstücke in Privatbesitz stünden. Der Gesetzgeber sei gefordert, den „fortschreitenden Ausverkauf“ zu unterbinden.