Kärntner beging Fahrerflucht: "Habe dringend aufs Klo müssen"

Verkehrskontrolle missachtet

Am Nachhauseweg geriet er in eine Routinekontrolle. Er habe die Polizistin gesehen, die mit dem Anhaltestab gewunken haben, und das Tempo verringert. Stehen geblieben sei er nicht, da er zu dem Zeitpunkt bereits ein heftiges Rühren in den Eingeweiden verspürte. „Ich habe Angst gehabt, mir vor den Beamten in die Hose zu machen“, machte der Angeklagte geltend.

Auf die Idee, kurz zu stoppen und genau das den Polizisten zu sagen, sei er nicht gekommen, meinte er auf eine entsprechende Frage des Richters. Statt dessen sei er aufs Gas gestiegen und heimgefahren. Dort sei er ins Haus gelaufen und aufs Klo gegangen.