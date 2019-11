Polizei stoppte fahrerflüchtigen Alkolenker im Burgenland

Einen Verletzten forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 50 im Ortsgebiet von Neusiedl am See. Zwischen den beiden Kreisverkehren war ein 55-jähriger Fahrzeuglenker aus Neusiedl am See mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein entgegenkommende 25-jährige Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er musste in die Unfallambulanz Frauenkirchen eingeliefert werden. Ein weiterer unmittelbar folgender Pkw wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt.