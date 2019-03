Kärntner Bauer zeigt sich nach „Kuh-Urteil“ an

Der Landwirt bringt dadurch einen Aspekt ein, der in der laufenden Debatte unbeachtet blieb, die Landessicherheitsgesetze. Die Kärntner Variante schreibt vor, dass Tiere so „gehalten oder verwahrt“ werden müssen, dass sie Menschen nicht schaden. Verstöße dagegen sind Verwaltungssache und damit Angelegenheit der Bezirksbehörden. Ähnliche Paragrafen gibt es auch in den Gesetzen der anderen Bundesländer, doch von der Idee dahinter zielen sie auf Hunde ab.

Hubmann beruft sich aber auf diesen Passus im Landessicherheitsgesetz. Auf der Möselalm laufen Rinder frei, es gibt eine Almhütte mit Gastwirtschaft, Wanderer spazieren über die Weide. „Die Eigentümer können nicht immer den Kopf für die Freizeitindustrie hinhalten“, betont der Landwirt.